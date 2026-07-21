روستای رمنت بابل امسال بیست‌وپنجمین سال برگزاری مستمر روضه‌های خانگی سیدالشهدا(ع) را پشت سر گذاشت؛ سنتی مردمی که به بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی این روستا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روستای رمنت از توابع شهرستان بابل امسال بیست‌وپنجمین سال برگزاری مستمر روضه‌های خانگی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را پشت سر گذاشت؛ آیینی مردمی که در طول یک ربع قرن، به بخشی از هویت فرهنگی و معنوی این روستا تبدیل شده است.

در این روستا، برگزاری روضه‌های خانگی تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه سنتی ماندگار است که با مشارکت خانواده‌ها و حضور نسل‌های مختلف، هر سال با شور و اخلاص برگزار می‌شود.

اهالی رمنت با گشودن در‌های خانه‌های خود به روی مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع)، فرهنگ میزبانی، همدلی، ایثار و ارادت به اهل‌بیت (ع) را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند.

یکی از خادمان قدیمی این مجالس گفت: در طول ۲۵ سال گذشته، روضه امام حسین (ع) محور وحدت و آرامش مردم روستا بوده و هر سال با مشارکت بیشتر خانواده‌ها برگزار شده است.

برگزاری ساده و مردمی این مراسم، بدون تشریفات و با مشارکت داوطلبانه اهالی، موجب تقویت روحیه همبستگی، نوع‌دوستی و انسجام اجتماعی در روستا شده است.

مردم رمنت معتقدند استمرار این سنت حسینی، علاوه بر حفظ ارزش‌های دینی، زمینه انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان را فراهم کرده و این میراث معنوی همچنان با همان شور و اخلاص گذشته ادامه خواهد داشت.

گزارش از رضا حسین جانزاده