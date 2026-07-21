۸۵ موکب استان مرکزی آماده خدمترسانی به زائران اربعین حسینی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی از آمادگی ۸۵ موکب این استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: ۵۲ موکب در عراق و ۳۳ موکب در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ۸۵ موکب از استان مرکزی برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده شدهاند.
از مجموع این موکبها، ۵۲ موکب در شهرهای نجف، کربلا و مسیر پیادهروی اربعین مستقر میشوند و ۳۳ موکب نیز در محورهای مواصلاتی و مبادی تردد داخل استان مرکزی به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
در میان موکبهای اعزامی، موکب «عشاقالحسین» شهر آوه ساوه نیز این روزها در حال آمادهسازی تجهیزات، بستهبندی اقلام و بارگیری امکانات مورد نیاز است تا برای استقرار در شهر نجف اشرف و خدمترسانی به زائران اربعین اعزام شود.
خادمان این موکب با مشارکت مردم و خیران، خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی و دیگر نیازهای زائران را در ایام اربعین حسینی ارائه خواهند کرد.