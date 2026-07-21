استاندار قم در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های آمادگی برای مقابله با تهدیدات تاکید کرد و در همین راستا، مدیرکل پدافند غیرعامل استان از تصویب تخصیص ۲ درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به این حوزه خبر داد.

پدافند غیرعامل، اثرگذاری حملات دشمن را خنثی می‌کند/ اختصاص ۲ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل، اثرگذاری حملات دشمن را خنثی می‌کند/ اختصاص ۲ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شورای پدافند غیرعامل استان قم با حضور آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم، مدیران استانی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در محل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.

آقای بهنام‌جو در این نشست با تبیین ماهیت جنگ‌های نوین اظهار داشت: دشمن در جنگ با هدف ایجاد ناامیدی و کاهش تاب‌آوری جامعه، به دنبال وارد کردن ضربات اثرگذار است، اما پدافند غیرعامل با هوشمندی، اثرگذاری این ضربات را به حداقل می‌رساند.

وی ضمن قدردانی از مدیریت موفق رویداد‌های ویژه در قم، خاطرنشان کرد: تجربه موفق مدیریت جمعیت، سلامت و اسکان در مراسم‌های بزرگی همچون تشییع پیکر شهید خدمت، نشان داد که با هماهنگی بین‌بخشی می‌توان چالش‌های زیرساختی را مدیریت کرد.

استاندار قم در ادامه بر لزوم کاهش زمان امدادرسانی با عقد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی بین آتش‌نشانی و اورژانس تأکید کرد و افزود: علاوه بر اولویت‌بندی بودجه‌های دولتی، هنر مدیران باید استفاده از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی برای رفع نیازمندی‌های اولویت‌دار استان باشد.

همچنین در این جلسه، مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اداره‌کل گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این شورا، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شدند ۲ درصد از اعتبارات کلی خود را به حوزه پدافند غیرعامل اختصاص دهند.

متقیان با اشاره به گستره فعالیت‌های پدافند غیرعامل در ۱۱ محور، به دستاورد‌های اخیر اشاره کرد و افزود: تجهیز پناهگاه‌ها، برآورد فضا‌های اسکان اضطراری و دوگانه‌سوز کردن ۳۰ درصد نانوایی‌های استان از اقدامات شاخصی است که بخش قابل‌توجهی از آن محقق شده است.

وی همچنین بر تقویت پدافند زیستی و پایش مستمر زیرساخت‌های بهداشتی با توجه به میزبانی قم از زائران میلیونی تأکید کرد.