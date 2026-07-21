پخش زنده
امروز: -
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین گفت: اتباع خارجی امسال همانند زائران ایرانی از تاریخ ۱۰ صفر (سوم مرداد) میتوانند از مرزهای تعیین شده راهی عتبات عالیات شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی آقایی گفت: سال گذشته اتباع خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه تردد میکردند، اما تنها از یک روز مانده به اربعین اجازه خروج از کشور را داشتند.
وی افزود: امسال با تصمیمات اتخاذشده، اتباع خارجی نیز همانند زائران ایرانی میتوانند از ابتدای عملیات اربعین و از دهم ماه صفر، سفر خود را آغاز کرده و از مرزهای تعیینشده خارج شوند.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین گفت: ضرورتی ندارد که اتباع خارجی خروج خود را به روزهای پایانی منتهی به اربعین موکول کنند.