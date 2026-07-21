به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای کشاورزی خوزستان با اشاره به بازنگری در الگوی کشت و میزان آب قابل برنامه‌ریزی برای کشت تابستانه در حوضه کرخه، اظهار کرد: مقرر شد رهاسازی آب برای تامین نیاز آبی نخیلات در حوضه مارون از امشب یا حداکثر از فردا توسط سازمان آب و برق خوزستان آغاز شود.

وی افزود: ین تصمیم با هدف تامین نیاز آبی مزارع و کاهش مشکلات کشاورزان در فصل کشت تابستانه اتخاذ شده و امیدواریم با اجرای آن، دغدغه بهره‌برداران این منطقه برطرف شود.

سلطان کاظمی با اشاره به جایگاه این استان در تولید محصولات کشاورزی کشور، بیان داشت: خوزستان با تولید ۱۴ درصد محصولات کشاورزی ایران، امسال نیز با خرید یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن گندم، رتبه نخست تولید و خرید تضمینی این محصول را در کشور کسب کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به عملکرد تولیدی استان افزود: امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن چغندر قند از مزارع خوزستان برداشت شد که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به خرید حدود ۶۷ هزار تن دانه کلزا از کشاورزان استان، ادامه داد: این میزان خرید، جایگاه خوزستان را در تولید محصولات راهبردی بیش از پیش تقویت کرده است.

سلطان‌کاظمی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: تاکنون ۶۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است؛ به‌گونه‌ای که گندم‌کارانی که محصول خود را تا ۱۵ اردیبهشت تحویل داده‌اند، ۷۲ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: کشاورزانی که از ۱۶ اردیبهشت تا دهه نخست خرداد گندم تحویل داده‌اند، ۵۷ درصد و بهره‌بردارانی که محصول خود را از دهه نخست تا پایان فصل برداشت تحویل مراکز خرید داده‌اند نیز تاکنون ۳۸ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می‌گوید: با پیگیری‌های مستمر استاندار خوزستان، این سازمان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود باقیمانده ۴۰ درصد مطالبات نیز به‌زودی به حساب کشاورزان واریز شود.

سطح زیرکشت نخیلات استان حدود ۴۲ هزار هکتار است.