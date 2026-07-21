به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس هئیت جودو شهرستان فسا گفت: مسابقات جودو مرحله شهرستانی در سالن مسابقات رزمی فسا برگزار شد.

وحید بناء افزود: این مسابقات در چهار رده سنی و با حضور پنج تیم و ۱۵۰ ورزشکار به یاد شهید ورزشکار محمد کیالی از شهدای جنگ رمضان برگزار شد.

او ادامه داد: نفرات برتر این رقابت‌ها، به‌عنوان نمایندگان شهرستان فسا، راهی مسابقات استانی خواهند شد.

در پایان این مراسم، از ورزشکاران برتر، پیشکسوتان جودو و خانواده شهید محمد کیالی تجلیل شد.