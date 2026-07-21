افزایش بی‌سابقه مگس‌ها در روستا‌های مالک‌آباد، حاجی‌آباد و موت‌آباد از توابع شهرستان اراک، زندگی روزمره ساکنان این مناطق را با مشکل مواجه کرده است؛ اهالی، تخلیه کود‌های دامی در زمین‌های کشاورزی مجاور را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند، اما دستگاه‌های مسئول تاکنون پاسخ روشنی در این‌باره ارائه نکرده‌اند.

هجوم مگس‌ها به سه روستای اطراف اراک؛ گلایه اهالی از بوی نامطبوع و نبود پاسخگویی مسئولان

هجوم مگس‌ها به سه روستای اطراف اراک؛ گلایه اهالی از بوی نامطبوع و نبود پاسخگویی مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هجوم گسترده مگس‌ها به روستا‌های مالک‌آباد، حاجی‌آباد و موت‌آباد در حاشیه شهرستان اراک، موجب نارضایتی و نگرانی ساکنان این مناطق شده است.

به گفته اهالی، تخلیه کود‌های یک واحد بزرگ دامداری در زمین‌های کشاورزی مجاور منازل مسکونی، علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع، باعث افزایش شدید جمعیت مگس‌ها شده و شرایط زندگی را برای مردم این روستا‌ها دشوار کرده است.

ساکنان این مناطق می‌گویند اگرچه واحد دامداری اقدام به سم‌پاشی کرده است، اما این اقدامات تاکنون تأثیر محسوسی در کاهش مگس‌ها نداشته و این مشکل همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری صدا و سیما برای پیگیری این موضوع با دستگاه‌های مسئول از جمله شبکه بهداشت، اداره‌کل دامپزشکی و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تماس گرفت، اما هیچ‌یک از این دستگاه‌ها حاضر به پاسخگویی یا حضور مقابل دوربین خبرگزاری نشدند.

اهالی این سه روستا خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای بررسی علت این مشکل، رفع آلودگی محیطی و جلوگیری از ادامه وضعیت موجود هستند.