به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اهمیت اجلاس سی‌و‌یکم کنوانسیون تغییر اقلیم (COP۳۱)، اعلام کرد که ایران با ارائه گزارش‌های مستند از آثار تجاوز بر محیط‌زیست، زیرساخت‌ها و سلامت انسان، در این سطح بین‌المللی به مطالبه‌گری خواهد پرداخت.

وی در نشست بررسی چالش‌های مذاکراتی ایران برای حضور در این اجلاس اظهار داشت: ایران در این اجلاس بر تبیین خسارات وارده به اکوسیستم‌ها، زیرساخت‌ها و زیستگاه‌ها ناشی از درگیری‌های اخیر تأکید خواهد کرد. آسیب به مخازن سوخت، صنایع نفت و گاز، تالاب‌ها و تنوع زیستی، از جمله محور‌های اصلی گزارش‌های مستند ما برای جامعه جهانی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به حساسیت اکوسیستم منطقه خلیج فارس، یادآور شد که سازمان پیش از آغاز درگیری‌ها، نسبت به تحرکات نظامی به نهاد‌های بین‌المللی و سازمان ملل هشدار داده بود؛ چرا که اکوسیستم‌های شکننده منطقه توان تحمل چنین آسیب‌هایی را ندارند.

انصاری همچنین با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، کاهش فلرینگ و مدیریت اقلیم، تأکید کرد: باید برای جهانیان تبیین شود که جنگ، تلاش‌های کشور برای کاهش ردپای کربن را تحت تأثیر قرار داده و پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های ایران، کل منطقه و جهان را متأثر خواهد کرد.

وی در پایان، بر ضرورت هماهنگی میان‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برای ارائه محتوایی منسجم و اثرگذار در اجلاس ترکیه تأکید کرد.