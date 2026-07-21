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رئیس پلیس فتا گیلان از کلاهبرداری تلفنی با معرفی خود بهعنوان کارمند بانک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: ویشینگ یا کلاهبرداری تلفنی یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری است که در آن افراد سودجو با معرفی خود بهعنوان کارمند بانک، مجری مسابقه رادیویی یا سایر سازمانهای معتبر، تلاش میکنند اطلاعات محرمانه شهروندان را به دست آورند.
وی افزود: مجرمان سایبری معمولاً با ایجاد اضطراب، تهدید یا اعلام برنده شدن جایزه، قربانی را تحت فشار قرار میدهند تا اطلاعاتی مانند شماره کارت بانکی، رمز دوم، رمز پویا، کدهای تأیید پیامکی و سایر اطلاعات شخصی را در اختیار آنان قرار دهد.
رئیس پلیس فتا گفت: هیچ بانک، سازمان یا نهاد رسمی از شهروندان درخواست اعلام رمز کارت، رمز پویا یا کدهای تأیید را از طریق تماس تلفنی نمیکند و ارائه این اطلاعات میتواند منجر به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد شود.
سرهنگ نقی مهر افزود: شهروندان هنگام دریافت تماسهای مشکوک، ضمن حفظ آرامش، از اعلام هرگونه اطلاعات محرمانه خودداری کنند و در صورت تردید، تماس را قطع و از طریق شمارههای رسمی سازمان مربوطه موضوع را پیگیری کنند.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارها و توصیههای سایبری پلیس فتا، در صورت مواجهه با تماسهای مشکوک یا کلاهبرداریهای تلفنی، مراتب را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش کرده یا برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.