به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد ، با نزدیک شدن به اربعین، ورود کامیون‌های حامل تجهیزات موکب‌های ایرانی از چهار مرز دولت مرکزی عراق شتاب گرفته و هم‌زمان، طرح گسترده تأمین امنیت مسیر زائران نیز در این کشور آغاز شده است. در کنار این اقدامات، کاربران عراقی در فضای مجازی با انتشار تصاویر زائران ایرانی از آنان استقبال می‌کنند و ستاد مرکزی اربعین نیز به زائران توصیه کرده است برای بهره‌مندی بهتر از خدمات، سفر خود را تا حد امکان از نهم ماه صفر به بعد آغاز کنند.