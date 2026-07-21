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ابوالفضل پاشا امیری، امیررضا حسینزاده و سجاد اسدی، سه والیبالیست نوجوان بابلی، پس از درخشش در عرصه ملی، مورد استقبال گرم مردم و ورزشدوستان بابل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهر بابل بار دیگر شاهد شکوه ورزشکاران خود در عرصههای ملی بود. در مراسمی باشکوه و با حضور پرشور دوستداران ورزش، از سه ستاره جوان و ملیپوش تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که اهل این شهرستان هستند، استقبال به عمل آمد.
ابوالفضل پاشا امیری، امیررضا حسینزاده و سجاد اسدی، سه والیبالیست نوجوان بابلی، پس از درخشش در عرصه ملی، مورد استقبال گرم مردم و ورزشدوستان بابل قرار گرفتند.
این مراسم که با حضور جمعیتی از علاقهمندان به رشته والیبال برگزار شد، نه تنها به پاس تلاش و موفقیت این سه جوان در پوشیدن پیراهن تیم ملی، بلکه به عنوان الگویی برای سایر نوجوانان و ورزشکاران منطقه برگزار گردید.
حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان از عشق و ارادت آنان به ورزش و قهرمانان ملی دارد و انتظار میرود با حمایتهای گستردهتر مسئولان و نهادهای ورزشی، این ستارگان نوظهور بتوانند در آیندهای نزدیک، جایگاه ایران را در مسابقات بینالمللی ارتقا بخشند.