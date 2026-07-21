به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از یک تلاش جمعی برای عبور از پیک مصرف تابستان است، گفت: «اجرای دقیق این طرح تا اول مهرماه ادامه خواهد داشت و هدف از آن، آزادسازی حدود ۳۰ درصد از نیاز شبکه برق در این مجتمع‌ها است. این صرفه‌جویی ۱۰ مگاواتی، ظرفیت قابل‌توجهی است که می‌تواند به پایداری برق در بخش‌های خانگی و تولیدی کمک کند.

غلام حسین صیادی با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای این مصوبه به طور مستمر انجام می‌شود، افزود: با توجه به شرایط گرمای بی‌سابقه، رعایت این محدودیت توسط کسبه یک ضرورت برای جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته است و تیم‌های بازرسی اتاق اصناف، پایش مجتمع‌های تجاری را در دستور کار دارند تا ضمن همراهی با کسبه، از رعایت این ساعات پیک مصرف اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: این طرح که از روز‌های گذشته در مشهد آغاز شده، به عنوان یکی از راهکار‌های استانی برای مدیریت بحران انرژی در روز‌های اوج گرمای تابستان شناخته می‌شود و تا ابتدای پاییز ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با هدف مدیریت ناترازی برق و جلوگیری از قطعی در شبکه سراسری، تمامی واحد‌های صنفی مستقر در مجتمع‌های تجاری و راسته‌ بازار‌های مشهد ملزم شدند تا پایان شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۴ الی ۱۷، سیستم‌های سرمایشی خود را خاموش یا به حداقل برسانند.