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معاون رئیسجمهوری در امور بانوان و خانواده ، ایرانشهر را «شهر ملی سوزندوزی» معرفی کرد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای زنان شهرستان ایرانشهر در حوزههای فرهنگی، هنری و کارآفرینی تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا بهروزآذر امروز در سفر به سیستان و بلوچستان و با حضور در دانشگاه ولایت ایرانشهر ، با اشاره به جایگاه فرهنگی این شهرستان ، گفت : زنان این منطقه با حفظ و توسعه هنر اصیل سوزن دوزی ، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد خانواده ، توانمندسازی اجتماعی ، اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اجتماعی خانوادهها ایفا کردهاند.
معاون رئیسجمهوری در امور بانوان و خانواده برنامه خود در دانشگاه ولایت را با حضور در مزار شهدای گمنام این دانشگاه آغاز کرد و با اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
وی سپس از مرکز رشد دانشگاه ولایت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت هستههای فناور، واحدهای نوآور، برنامههای حمایتی از کسبوکارهای نوپا و ظرفیتهای این مرکز در حوزه کارآفرینی و توسعه فناوری قرار گرفت.
بهروزآذر گفت : ظرفیتهای ارزشمند زنان ایرانشهر، بهویژه در حوزه سوزندوزی و دیگر هنرهای بومی، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توسعه این توانمندیها میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، رونق اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان منجر شود.
معاون رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان در مناطق مختلف کشور افزود : فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور مؤثرتر زنان، یکی از الزامات تحقق توسعه متوازن است و باید ظرفیتهای موجود به فرصتهای پایدار برای پیشرفت منطقه تبدیل شود.
بهروزآذر همچنین به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته برای معرفی ظرفیتهای سیستان و بلوچستان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای ملی و استانی، میتوان روند توسعه ایرانشهر و سایر مناطق استان را با شتاب بیشتری دنبال کرد.