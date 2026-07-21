بازدید استاندار تهران از بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و بوستان بانوان در اسلامشهر
استاندار تهران طی دومین بازدید میدانی از طرحهای عمرانی اسلامشهر، از وضعیت پیشرفت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و بوستان ۶ هکتاری بانوان بازدید کرد. آقای معتمدیان در این سفر خواستار همکاری رسانهها برای شناسایی و معرفی ادارات کمکار در اجرای مصوبات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در راستای بازدید از طرح های عمرانی و پیگیری طرح های زیر ساختی شهرستان اسلامشهر استاندار تهران برای دومین بار به شهرستان اسلامشهر سفر کرد.
بازدید میدانی از بوستان ۶هکتاری بانوان ، بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی اسلامشهر از مهم ترین اقدامات این سفر بود.
در ادامه نیز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان اسلامشهر ، ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات دوره نخست سفر وی به این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
معتمدیان ضمن قدر دانی از دستگاه های متعهد به مصوبات،از مدیران کم کار شهرستان اسلامشهر به شدت انتقاد کرد.
وی خاطر نشان کرد تمامی رسانه هایی که در جلسه حضور دارند کمک حال استانداری تهران به جهت معرفی ادارات کم کاربه فرمانداری اسلامشهر و استانداری تهران جهت پیگیری مصوبات جلسه باشند.
گفتنی است این پارک که همواره یکی از مطالبات بانوان اسلامشهری بوده در زمینی به مساحت ۵ هکتار دارای یک سالن چندمنظوره، یک سالن تیراندازی، ۵ محوطه سکودار، رینگ پیاده روی و دوچرخه سواری، زمین والیبال، زمین بسکتبال، خانه کودک، آلاچیق، رستوران و ... است .
حمیدرضا رضائیان زاده مدیر بیمارستان شهدای اسلامشهر در حاشیه این بازدید از تکمیل چرخه استخدام و راهاندازی فاز نخست این مرکز درمانی در هفته دولت خبر داد و گفت: با اضافه شدن ۴۸۰ نیروی جدید، ۲۰۰ تخت بستری تا پایان مردادماه پذیرای بیماران خواهد بود.
وی افزود: در فاز نخست، دو بخش بستری، یک بخشICU ، شش اتاق عمل از مجموع ۹ اتاق عمل، آزمایشگاه، تصویربرداری، درمانگاههای تخصصی و تمامی فضاهای اداری، مالی و خدماتی افتتاح خواهد شد