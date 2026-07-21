به گزارشدر راستای بازدید از طرح های عمرانی و پیگیری طرح های زیر ساختی شهرستان اسلامشهر استاندار تهران برای دومین بار به شهرستان اسلامشهر سفر کرد.

بازدید میدانی از بوستان ۶هکتاری بانوان ، بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی اسلامشهر از مهم ترین اقدامات این سفر بود.

در ادامه نیز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان اسلامشهر ، ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات دوره نخست سفر وی به این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

معتمدیان ضمن قدر دانی از دستگاه های متعهد به مصوبات،از مدیران کم کار شهرستان اسلامشهر به شدت انتقاد کرد.

وی خاطر نشان کرد تمامی رسانه هایی که در جلسه حضور دارند کمک حال استانداری تهران به جهت معرفی ادارات کم کاربه فرمانداری اسلامشهر و استانداری تهران جهت پیگیری مصوبات جلسه باشند.

گفتنی است این پارک که همواره یکی از مطالبات بانوان اسلامشهری بوده در زمینی به مساحت ۵ هکتار دارای یک سالن چندمنظوره، یک سالن تیراندازی، ۵ محوطه سکودار، رینگ پیاده روی و دوچرخه سواری، زمین والیبال، زمین بسکتبال، خانه کودک، آلاچیق، رستوران و ... است .