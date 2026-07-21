به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به برنامه‌های هفته آینده این کمیسیون اعلام کرد: مقرر شده است در نشست هفته آینده با حضور وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی، موضوع تأمین سوخت تراکتور‌های کشاورزی بررسی شود.

او همچنین تاکید کرد که جلسه دیگری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی روند پرداخت مطالبات گندمکاران برگزار خواهد شد. هدف از این نشست، جمع‌بندی درباره نحوه پرداخت بدهی دولت و برنامه‌ریزی برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: در نشست امروز هیأت رئیسه کمیسیون، موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌های خود را برای پیگیری مستمر مسائل به کمیسیون ارائه کنند.

هادیان‌پور افزود: بر اساس تصمیم هیأت رئیسه، از این پس جلسات این هیأت به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.