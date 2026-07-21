بزرگ‌ترین سفره نذری شهرستان اقلید با مشارکت گسترده مردم و خیران از نقاط مختلف استان فارس و سایر مناطق کشور برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سفره نذری حضرت رقیه (س) که از ۵۰ سال پیش در شهرستان اقلید آغاز شده است، امروز با کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم از نقاط مختلف کشور به حدود ۶۰ دیگ غذای نذری رسیده است.

در برپایی این آیین مذهبی بیش از ۳۵۰ نفر به‌صورت داوطلبانه در بخش‌های مختلف مشارکت دارند و هر ساله هزاران نفر از این سفره معنوی بهره‌مند می‌شوند.

برگزارکنندگان این مراسم، تداوم و گسترش این سفره را حاصل ارادت مردم به حضرت رقیه (س) و مشارکت خیرخواهانه عاشقان اهل بیت علیهم السلام بیان کردند.