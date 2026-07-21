صدا و سیمای استان خوزستان به منظور افزایش ضریب حضور تولیدات مردمی، امکان ارسال تصویر و فیلم را از طریق سامانه روایت‌ها فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدا و سیمای خوزستان با هدف افزایش ضریب حضور تولیدات مردمی، امکان ارسال تصویر و فیلم را از طریق سامانه «روایتها» به نشانی https://revayatha.ir/c/khoozestan فراهم کرده است.

این سامانه آماده دریافت تصویر و فیلم شهروندان و استفاده از آنها در شبکه صدا و سیمای استانی و شبکه‌های سراسری است.

هم استانی‌ها می‌توانند با اسکن کردن رمزینه ای که پایین صفحه مشاهده می کنید، یا با مراجعه به نشانی اینترنتی سامانه روایتها، به راحتی تصاویر و فیلم‌های خود را با هر موضوعی که مدنظر دارید ارسال کنند تا هم در شبکه استانی و هم در شبکه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.