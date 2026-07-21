به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هیأت هندبال مازندران در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ هیأت‌های استانی فدراسیون هندبال، با پشت‌سر گذاشتن ۲۸ استان کشور، در جایگاه سوم کشور ایستاد و عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت.

مهدی معصومی، رئیس هیأت هندبال مازندران، با اعلام این خبر افزود: این ارزیابی به‌صورت سالانه توسط فدراسیون هندبال و بر اساس شاخص‌های مختلف انجام می‌شود که مازندران در مجموع هندبال بانوان و آقایان و با کسب ۴۵۵ امتیاز در جایگاه ارزشمند سومی عملکرد استان‌ها در سال ۱۴۰۴ قرار گرفت.

وی گفت: هیأت هندبال استان با اجرای برنامه‌های متنوع و سازنده در بخش‌های قهرمانی، همگانی، آموزش، توسعه‌ی رشته‌های سالنی و ساحلی و تعامل سازنده با فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، توانست عملکردی درخشان از خود به جای بگذارد.

رئیس انجمن هندبال دانش‌آموزی کشور افزود: کسب رتبه سوم کشور، حاصل تلاش جمعی مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران و تمامی فعالان عرصه ورزش هندبال است و انگیزه‌ای مضاعف برای توسعه بیش‌ازپیش این رشته در مازندران خواهد بود.

وی در پایان گفت: هیأت هندبال مازندران در بخش بانوان با کسب امتیاز ۲۲۵/۵ مکان سوم و در بخش آقایان با کسب ۲۲۹/۵ امتیاز در جایگاه چهارم جدول و در مجموع با امتیاز ۴۵۵ در جایگاه سوم برترین هیأت‌های استانی در ارزیابی فدراسیون در سال ۱۴۰۴ قرار گرفت.