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انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم و خودباوری در برابر فشارهای دشمنان ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مسوول اعتکاف کشور در دومین همایش"نامداران بینشان" با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر جدیدی را در معادلات جهانی ایجاد کرده است، گفت: امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی کشور را از نظامی وابسته به نظامی مبتنی بر حضور مردم و ارزشهای دینی تغییر داد و روحیه استقلالخواهی و خودباوری را در جامعه تقویت کرد.
حجتالاسلام تکیه افزود: امروز به برکت تمسک به اهل بیت (ع) و نام اباعبدالله الحسین (ع)، ملت ایران در اوج عزت و اقتدار جهانی قرار دارد و حرف اول را در آزادیخواهی و مبارزه با ظلم در جهان میزند.
وی با تجلیل از مجاهدتهای حضرت زینب کبری (س) در واقعه کربلا و پس از آن ادامه داد: پیامرسانی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) بود که تمامیت خاندان بنیامیه را در هم شکست و پیام مظلومیت و حقانیت عاشورا را به تاریخ و نسلهای آینده منتقل کرد.