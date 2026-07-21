به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مسوول اعتکاف کشور در دومین همایش"نامداران بی‌نشان" با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر جدیدی را در معادلات جهانی ایجاد کرده است، گفت: امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی کشور را از نظامی وابسته به نظامی مبتنی بر حضور مردم و ارزش‌های دینی تغییر داد و روحیه استقلال‌خواهی و خودباوری را در جامعه تقویت کرد.

حجت‌الاسلام تکیه افزود: امروز به برکت تمسک به اهل بیت (ع) و نام اباعبدالله الحسین (ع)، ملت ایران در اوج عزت و اقتدار جهانی قرار دارد و حرف اول را در آزادی‌خواهی و مبارزه با ظلم در جهان می‌زند.

وی با تجلیل از مجاهدت‌های حضرت زینب کبری (س) در واقعه کربلا و پس از آن ادامه داد: پیام‌رسانی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) بود که تمامیت خاندان بنی‌امیه را در هم شکست و پیام مظلومیت و حقانیت عاشورا را به تاریخ و نسل‌های آینده منتقل کرد.