امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

چشم بیدار بندر در جنوب ایران

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سفری به چابهار در استان سیستان و بلوچستان از مردم مقاوم و استوار این خطه و همچنین برج دریایی که توسط دشمن تروریست آمریکا تخریب شد گزارشی تهره کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۱۷:۵۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
۱۴۰۵-۰۴-۲۹
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
جریان عادی زندگی در بندرعباس
جریان عادی زندگی در بندرعباس
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
خبرهای مرتبط

ستاد حقوق بشر حملات آمریکا به ایران را محکوم کرد

نبضِ دلِ ایران با یادِ جنوب می‌زند

چابهار در مسیر آرامش و پایداری خدمات

برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، چابهار
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 