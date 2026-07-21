چشم بیدار بندر در جنوب ایران

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سفری به چابهار در استان سیستان و بلوچستان از مردم مقاوم و استوار این خطه و همچنین برج دریایی که توسط دشمن تروریست آمریکا تخریب شد گزارشی تهره کرده است.