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تیم ملی والیبال کشورمان پس از ۵۸ روز سفر و حضور در رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶، امروز وارد تهران شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی والیبال مردان ایران که نهم خرداد تهران را به مقصد برزیل ترک کرده بود تا ضمن برگزاری اردوهای برونمرزی در برزیلیا، بلگراد و کلادوو، در سه هفته لیگ ملتها شرکت کند، امروز سهشنبه ۳۰ تیر از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) وارد تهران شد.
تیم ملی والیبال ایران در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶، مجموعاً موفق به کسب ۳ پیروزی و ۱۱ امتیاز شد. با ثبت این نتایج، شاگردان روبرتو پیاتزا در جایگاه چهاردهم جدول ردهبندی قرار گرفتند و بدین ترتیب به کار خود در این دوره از رقابتها پایان دادند.
ملیپوشان والیبال ایران پس از بازگشت به کشور و پشت سر گذاشتن استراحتی کوتاه، تمرینات آمادهسازی خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک آغاز خواهند کرد.
مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حقپرست، نیما باطنی، علی حاجیپور، محمدرضا حضرتپور، ایلشن داوودیپور، محسن دلاوری، پوریا حسینخانزاده، سید عیسی ناصری، مبین نصری، یوسف کاظمی، حسین حاجیکلاته، سید متین حسینی و شایان محرابی بازیکنان اعزامی ایران به این مسابقات بودند.
کادر فنی تیم ملی والیبال ایران نیز در این سفر شامل عباس نظریان (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری (ماساژور) بود.