به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.