پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل جادههای اصلی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
او ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوختهای کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.