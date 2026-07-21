به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دمیر کواچویچ امروز در نشستی با صالحی شهردار منطقه ۲ ضمن ابراز همدردی با ملت ایران در پی آسیب‌های ناشی از جنگ‌های اخیر، به تجربه تلخ مردم صربستان از حملات سال ۱۹۹۹ و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و پل‌ها اشاره کرد و گفت: دربازدید‌های میدانی از مناطق آسیب دیده تهران، عمق فاجعه و رنج مردم بی گناه تهران را از نزدیک لمس کردم و دفتر سفارت صربستان و برخی دیگر از کشور‌ها نیز دچار آسیب مستقیم شد.

وی درادامه با انتقاد از رفتار‌های دوگانه استکبار جهانی افزود: کشوری که امروزه مدعی مخالفت استفاده از انرژی هسته‌ای است درآن دوران با استفاده از بمب‌های اورانیوم به کشور من حمله کرد. ما طی سالیان متمادی شاهد تبعات وحشتناک این اقدامات بوده‌ایم که نمود بارز آن، شیوع بالای بیماری سرطان در میان شهروندان صربستان است.

وی در ادامه با اشاره به سوء برداشت‌های رسانه‌ای از فضای اجتماعی ایران و ضرورت اصلاح این روایت‌ها گفت: من در گفت‌و‌گو با سران سایر کشور‌ها تاکید کرده‌ام که برخلاف تبلیغات نادرست رسانه ها، ایران با وجود آنکه کشوری با اکثریت مسلمان است، نماد‌های مذهبی دیگر را نیز گرامی می‌دارد و بستری برای احترام به تمامی مقدسات را فراهم کرده، نامگذاری ایستگاه مترو به نام مریم مقدس نشانگر این مساله است، در حالی که در بسیاری از کشور‌های مسیحی، شاهد چنین نگاهی نسبت به پیامبر مسلمانان نیستیم و این نشان دهنده فرهنگ همزیستی و مسالمت آمیز در کشور ایران است.

سفیر صربستان در بخش دیگری از سخنان خودبا تحسین پیشرفت‌های کلان شهر تهران در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری افزود: رشد قابل توجه حمل و نقل عمومی به ویژه شبکه متروی تهران، الگوی موفقی است و با توجه به معضلات ترافیکی درپایتخت صربستان، بلگراد مشتاق است از تجربیات متخصصان شهرداری تهران در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی بهره‌مند شود.

مهدی صالحی شهردار منطقه۲ نیز ضمن قدردانی از ابراز همدردی سفیر صربستان در حمایت از مردم ایران گفت: این مواضع صمیمانه، فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، مایه امیداوری و ایجاد فضای تفاهم، همدلی و تعامل دوجانبه است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری همواره از مواضعی که برپایه ارزش‌های انسانی و حمایت از حقوق ملت‌ها استوار است استقبال می‌کند، اظهار امیدواری کرد که این روحیه همکاری و روابط دیپلماتیک منجر به شکل گیری همکاری‌های گسترده‌تر در سطوح مختلف تعاملات بین المللی شود.

در پایان این دیدار ضمن اعطای لوح یادبود بین دو کشور، براستمرار این رایزنی‌ها برای تحقق اهداف مشترک در بهبود کیفیت زندگی شهروندی تاکید شد.