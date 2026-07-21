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مراسمی با عنوان عصر شعر آقای شهید با حضور برخی شعرا در سرای اهل قلم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عصر شعر «آقای شهید» با حضور جمعی از شاعران در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
در این محفل ادبی رضا اسماعیلی، عبدالرحیم سعیدیراد، سعیده حسینجانی، فاطمه نانیزاد، بشری صاحبی، پروانه علیپور، فاطمه بیرامی، الهام نجمی، حامد طونی، مجتبی حاذق، حسن اسحاقی و کاظم رستمی به شعرخوانی پرداختند.
این نشست با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و دفتر نشر فرهنگ اسلامی به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف، سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.