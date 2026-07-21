به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عصر شعر «آقای شهید» با حضور جمعی از شاعران در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

در این محفل ادبی رضا اسماعیلی، عبدالرحیم سعیدی‌راد، سعیده حسینجانی، فاطمه نانی‌زاد، بشری صاحبی، پروانه علی‌پور، فاطمه بیرامی، الهام نجمی، حامد طونی، مجتبی حاذق، حسن اسحاقی و کاظم رستمی به شعرخوانی پرداختند.

کاظم رستمی یکی از شاعران برجسته کشورمان در این مراسم با ببان اینکه جامعه شعر انقلاب امروز احساس یتیمی می‌کند، گفت: بی‌اغراق می‌توان گفت ما شاعران انقلاب، پدر خود را از دست داده‌ایم.

وی افزود: پدری که همواره استعداد‌های جوان را تشویق می‌کرد و شعر را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حفظ هویت، آرمان‌خواهی و روایت حقیقت می‌دانست.

رستمی ادامه داد : رهبر انقلاب همواره به ما می‌آموختند که شاعر تنها واژه‌پرداز نیست، بلکه باید زبان مردم، راوی حقیقت و پرچمدار ارزش‌ها باشد.

رستمی گفت:راهی که ایشان برای فرهنگ، شعر و ادبیات ترسیم کردند ادامه خواهد داشت.

این نشست با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و دفتر نشر فرهنگ اسلامی به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف، سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.