کتاب سفارت‌نامه ارزنه‌الروم، اسناد مکاتبات و مذاکرات ایران و عثمانی با هدایت میرزاتقی خان فراهانی (امیر کبیر) است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، در آیین رونمایی از کتاب «سفارت‌نامه ارزنه‌الروم» گفت: این کتاب اسناد، مکاتبات و صورت‌مجالس مذاکرات ایران و عثمانی با هدایت میرزا تقی‌خان فراهانی است کتابی عنوانش به‌خوبی مخاطب را با یکی از مقاطع مهم تاریخ دیپلماسی ایران آشنا می‌کند و شناخت ایران از مسیر شناخت بزرگان و میراث ماندگار آن امکان‌پذیر است.

وی افزود: این کتاب نشان می‌دهد دیپلماسی عرصه شعار نیست، بلکه عرصه دفاع هوشمندانه از منافع ملی است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی گفت: یکی از افتخارات ملت ایران، شخصیت‌هایی هستند که در عرصه‌های مختلف آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته‌اند.

وی افزود: امیرکبیر نیز با شناخت درست از واقعیت‌های زمان، درک ظرفیت‌های کشور و بهره‌گیری از دیپلماسی هوشمندانه، الگویی از حکمرانی مطلوب را به نمایش گذاشت و تجربه او همچنان برای سیاست‌ورزی و دفاع از منافع ملی درس‌آموز است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی افزود: در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مهم باید از احساسات و اغراق پرهیز کرد و با شناخت دقیق توانایی‌های خود و طرف مقابل، مسیر رسیدن به هدف را انتخاب کرد.

وی گفت: تجربه تاریخی امیرکبیر نشان می‌دهد که واقع‌بینی و فرصت‌شناسی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حکمرانی و دیپلماسی است.

آقای صالحی گفت: ملت ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما همواره انسجام و بزرگی خود را حفظ کرده است. مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز همبستگی خود را از دست نداده‌اند و این سرمایه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ملت بزرگ است.

رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت: ایران با تکیه بر سرمایه‌های انسانی، شخصیت‌های بزرگ و میراث تاریخی خود همواره مسیر پیشرفت را پیموده است و باید این سرمایه‌های ارزشمند را به نسل‌های آینده معرفی و حفظ کرد.