حفاظت و اطلاعات دادگستری گیلان از انهدام شبکه سازمان‌یافته کارچاق‌کنی در پرونده‌های قضائی خبر داد که اعضای آن شامل یک وکیل دادگستری و دو نفر از مرتبطان وی بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گیلان از انهدام شبکه سازمان یافته کارچاق کنی در پرونده‌های قضائی خبر داد و گفت: اعضای این شبکه متشکل از یک وکیل دادگستری و دو نفر از مرتبطان وی بودند که با استفاده از عنوان و جایگاه حرفه‌ای و با ادعای نفوذ در دستگاه‌های اداری و قضائی به ویژه در میان برخی مقامات قضائی و اداری دادگستری اقدام به شناسایی پرونده‌های مهم و برقراری ارتباط با اصحاب پرونده می‌کردند.

وی افزود: این افراد با ایجاد امید کاذب و ادعای توانایی مداخله و تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده‌ها مبالغ کلانی را از اشخاص دریافت می‌کردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق و هدفمند، اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

در ادامه روند برخورد قاطع با هرگونه ادعای نفوذ و سوء استفاده از عناوین حرفه‌ای، یک وکیل دیگر نیز که حسب گزارش‌ها و مستندات موجود با دریافت مبالغ کلان اقدام به کارچاق کنی می‌کرد دستگیر شد.

شایان ذکر است وکلای مذکور با قرار نظارت قضائی صادره تا پایان رسیدگی به پرونده قضائی از حرفه وکالت معلق شده‌اند.

در این زمینه حفاظت و اطلاعات ارشد دادگستری گیلان از مردم ولایت مدار و انقلابی استان انتظار دارد که در صورت مشاهده و اطلاع هرگونه خبری مبنی بر وجود فساد در قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه، مراتب را به قید فوریت به سامانه ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اطلاع دهند.