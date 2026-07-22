به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور با توجه به گزارشات دریافتی مردمی مبنی بر فعالیت غیر قانونی تعدادی افراد سودجو، موضوع توسط مأموران انتظامی کومله این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی پس از تحقیق و بررسی ، محل مخفی شدن متهم را شناسایی کردندافزود:در بازرسی از منزل متهم، ۵ دستگاه گنج‌یاب قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و متهم نیز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده متهم ۴۶ ساله به مراجع قضائی، ارسال شد گفت: برخورد قاطع با سوداگران میراث فرهنگی در دستور کار این فرماندهی است .

فرمانده انتظامی لنگروداز شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های این دسته از افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.