به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد، هدف اصلي از برگزاري اين رويداد را معرفي دقيق ظرفيت‌هاي اقتصادي، توليدي و صادراتي استان يزد و ايجاد آمادگي‌هاي لازم براي مشارکت مؤثر در چهارمين اجلاس ملي ايران و آفريقا عنوان کرد و افزود: رويکرد ما در اين نشست، عبور از مباحث صرفاً نظري و تمرکز بر خروجي‌هاي عملياتي و قابل پيگيري است.

سيدعبدالرضا موسوي افزود: اين نشست با هدف فعال‌سازي پتانسيل‌هاي بومي يزد براي تقويت ديپلماسي اقتصادي کشور در پي ديدار سال گذشته استاندار يزد با وزير امور خارجه و تأکيد بر بهره‌گيري از توانمندي‌هاي شايسته استان‌ها در پيشبرد روابط خارجي طراحي شده است.

وي به محورهاي تخصصي اين همايش اشاره کرد و افزود: چهار کارگروه تخصصي براي اين نشست يک‌روزه پيش‌بيني شده است که حوزه‌هاي مصالح ساختماني، صنايع معدني، فولاد، نساجي، پليمر و پلاستيک، صنايع غذايي، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، انرژي‌هاي خورشيدي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان را پوشش مي‌دهد تا مسيرهاي همکاري پايدار با بازار آفريقا شناسايي شود.

خروجي‌هاي اين رويداد به‌صورت هدفمند در چهارمين همايش ملي ايران و آفريقا ارائه خواهد شد تا شاهد پيوندي ساختارمند و مؤثر ميان سطوح استاني و ملي در حوزه ديپلماسي اقتصادي باشيم.