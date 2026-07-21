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نشست هماندیشی توسعه همکاریهای اقتصادی استان یزد با آفریقا با حضور فعالان اقتصادی و صنعتگران برتر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد، هدف اصلي از برگزاري اين رويداد را معرفي دقيق ظرفيتهاي اقتصادي، توليدي و صادراتي استان يزد و ايجاد آمادگيهاي لازم براي مشارکت مؤثر در چهارمين اجلاس ملي ايران و آفريقا عنوان کرد و افزود: رويکرد ما در اين نشست، عبور از مباحث صرفاً نظري و تمرکز بر خروجيهاي عملياتي و قابل پيگيري است.
سيدعبدالرضا موسوي افزود: اين نشست با هدف فعالسازي پتانسيلهاي بومي يزد براي تقويت ديپلماسي اقتصادي کشور در پي ديدار سال گذشته استاندار يزد با وزير امور خارجه و تأکيد بر بهرهگيري از توانمنديهاي شايسته استانها در پيشبرد روابط خارجي طراحي شده است.
وي به محورهاي تخصصي اين همايش اشاره کرد و افزود: چهار کارگروه تخصصي براي اين نشست يکروزه پيشبيني شده است که حوزههاي مصالح ساختماني، صنايع معدني، فولاد، نساجي، پليمر و پلاستيک، صنايع غذايي، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، انرژيهاي خورشيدي و شرکتهاي دانشبنيان را پوشش ميدهد تا مسيرهاي همکاري پايدار با بازار آفريقا شناسايي شود.
خروجيهاي اين رويداد بهصورت هدفمند در چهارمين همايش ملي ايران و آفريقا ارائه خواهد شد تا شاهد پيوندي ساختارمند و مؤثر ميان سطوح استاني و ملي در حوزه ديپلماسي اقتصادي باشيم.