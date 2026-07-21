مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در دیدار با سفیر قزاقستان در ایران با تأکید بر پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو کشور، از آمادگی تبریز برای میزبانی هیأت‌های تخصصی گردشگری این کشور خبر داد و گفت: توسعه همکاری‌های دوجانبه از مسیر گردشگری، موزه‌ها، صنایع‌دستی و تعاملات شهری می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط فرهنگی دو طرف رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد حمزه‌زاده امروز در دیدار با اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در مناسبات منطقه‌ای گفت : این شهر در ادوار مختلف تاریخی، به‌ویژه در دوره قاجار، یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی و تجاری ایران بوده و همین پیشینه، امروز نیز ظرفیت مناسبی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری با کشورهای همسایه و منطقه فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به غنای تاریخی آذربایجان‌شرقی افزود: استان از مجموع بیش از ۴۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده، بیش از ۲۲۰۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی را در خود جای داده و در کنار برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، از استان‌های پیشرو کشور در حوزه گردشگری به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و قزاقستان گفت : پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، بستر مناسبی برای تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه گردشگری ایجاد کرده است و بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی آمادگی دارد میزبان هیأت‌های تخصصی گردشگری، فعالان آژانس‌های مسافرتی و راهنمایان گردشگری قزاقستان باشد تا با بازدید میدانی از ظرفیت‌های تبریز، زمینه طراحی بسته‌های مشترک سفر و توسعه تبادلات گردشگری فراهم شود.

حمزه‌زاده خواهرخواندگی تبریز با یکی از شهرهای قزاقستان را از دیگر محورهای قابل پیگیری در روابط دوجانبه دانست و گفت: اشتراکات تاریخی و فرهنگی موجود، ظرفیت لازم برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان شهرهای دو کشور را فراهم کرده و این تعاملات می‌تواند به توسعه مناسبات فرهنگی، گردشگری و اقتصادی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت موزه‌های آذربایجان‌شرقی افزود : برگزاری نمایشگاه‌های مشترک موزه‌ای و تبادل آثار تاریخی با رعایت ضوابط تخصصی، از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو طرف است. با توجه به اشتراکات تاریخی به‌ویژه در دوره تیموری، موزه آذربایجان به‌عنوان دومین موزه باستان‌شناسی کشور، آمادگی میزبانی نمایشگاه‌های مشترک و نمایش آثار تاریخی قزاقستان را در قالب برنامه‌های فرهنگی دوجانبه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی دو کشور گفت : شباهت‌های قابل توجهی میان برخی تولیدات صنایع‌دستی، به‌ویژه دست‌بافته‌های قزاقستان و فرش تبریز وجود دارد. تبریز به‌عنوان شهر جهانی فرش دستباف و استانی که در زنجیره تولید فرش کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، ظرفیت مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی دارد.

حمزه‌زاده افزود : بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مشترک، می‌تواند به گسترش ارتباطات فرهنگی، افزایش تبادل گردشگر و تقویت همکاری‌های بلندمدت میان آذربایجان‌شرقی و قزاقستان منجر شود.

سفیر جمهوری قزاقستان در ایران نیز با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک تاریخی و فرهنگی تبریز و قزاقستان، گفت: پیگیری خواهرخواندگی تبریز و آلماتی، توسعه همکاری‌های گردشگری و اجرای پروژه‌های مشترک فرهنگی ، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط دو کشور و افزایش تبادلات گردشگری در سال‌های آینده باشد.

اونتالاپ اونالبایف با اشاره به شناخت خود از پیشینه تاریخی تبریز و آذربایجان‌شرقی افزود : همواره تاریخ این شهر را مطالعه کرده‌ام و معتقدم تبریز و قزاقستان در مقاطع مختلف تاریخی از پیوند‌های فرهنگی و تمدنی ارزشمندی برخوردار بوده‌اند که می‌تواند مبنای همکاری‌های گسترده امروز قرار گیرد.

سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با اشاره به اشتراکات تاریخی دو کشور گفت: روابط میان تبریز و سرزمین‌های قزاقستان در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه در عصر تیموری، قابل بررسی است. در آن دوره، تعاملات سیاسی، فرهنگی و تجاری میان این حوزه جغرافیایی شکل گرفته و میراث مشترک بر جای مانده از آن، امروز ظرفیت مناسبی برای تعریف برنامه‌های مشترک فرهنگی و گردشگری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه معرفی این پیشینه مشترک باید از مسیر تولیدات فرهنگی دنبال شود، گفت : ساخت فیلم و تولید آثار مستند با محوریت تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور، می‌تواند شناخت متقابل را افزایش داده و به توسعه گردشگری فرهنگی میان ایران و قزاقستان کمک کند.

اونالبایف از پیشرفت رایزنی‌ها برای برقراری خواهرخواندگی میان تبریز و یکی از شهر‌های قزاقستان خبر داد و افزود : این موضوع با شهردار تبریز مطرح شده و پیش‌نویس اولیه تفاهم نیز تهیه شده است. در این چارچوب، شهر آلماتی به‌عنوان مهم‌ترین شهر تاریخی، فرهنگی و اقتصادی قزاقستان برای این همکاری پیشنهاد شده و امیدواریم مراحل اجرایی آن با همکاری طرفین دنبال شود.

سفیر جمهوری قزاقستان در ایران خواهرخواندگی شهر‌ها را نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر دانست و گفت : این ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری رویداد‌های مشترک، تبادل هیأت‌های فرهنگی و گردشگری، توسعه همکاری‌های دانشگاهی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های دو کشور در عرصه بین‌المللی باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های پژوهشی، شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی مرتبط با قزاقستان و اقوام قیپچاق در مراکز علمی و پژوهشی آذربایجان‌شرقی را خواستار شد و افزود : اطلاع‌رسانی و تبادل این اسناد میان دو طرف، می‌تواند افق تازه‌ای برای مطالعات مشترک تاریخی و شناخت بهتر ریشه‌های فرهنگی دو ملت ایجاد کند.

اونالبایف گفت : بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری مشترک، زمینه را برای توسعه روابط پایدار میان تبریز و قزاقستان فراهم خواهد کرد و می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌های دوجانبه در حوزه گردشگری، فرهنگ و میراث‌تاریخی باشد.