فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز‌های استان به ویژه مرز چذابه، نسبت به عواقب قانونی خروج غیرمجاز و همراه داشتن وسایل ممنوعه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هادی مرمزی با تأکید بر اینکه زائران باید تنها از طریق مرز‌های مجاز و با همراه داشتن مدارک معتبر از جمله گذرنامه یا اسناد جایگزین، اقدام به خروج از کشور کنند، اظهار کرد: هر گونه خروج از نقاط غیرمجاز، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی در تشریح مجازات این تخلفات بیان داشت: بر اساس قانون، خروج بدون گذرنامه یا اسناد معتبر، مجازات حبس از دو تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی را در پی دارد.

سرهنگ مرمزی افزود: همچنین خروج از کشور از طریق نقاط غیرمجاز، یک تا سه ماه حبس به همراه خواهد داشت و در صورتی که شخصی مرتکب هر دو تخلف (خروج بدون مدرک و از مسیر غیرمجاز) شود، با شدیدترین مجازات یعنی شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مواجه خواهد شد.

فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان در ادامه به زائران درباره همراه داشتن وسایل ممنوعه هشدار داد و اضافه کرد: همراه داشتن هرگونه مواد مخدر، حتی به میزان بسیار ناچیز، در سفر به عراق ممنوع بوده و مجازات بسیار سنگینی از سوی دولت عراق به دنبال دارد.

سرهنگ مرمزی تأکید کرد: کشور عراق نسبت به حمل مواد مخدر توسط زائران حساسیت بالایی دارد و در صورت مشاهده، با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.

وی می‌گوید: همراه داشتن دارو‌های حاوی کدئین، قرص‌های آرام‌بخش و روان‌گردان مانند دیازپام، فلورازپام و کلونازپام نیز در عراق جرم تلقی شده و برای فرد خاطی مجازات به دنبال خواهد داشت.

سرهنگ هادی مرمزی اظهار داشت: زائران گرامی باید توجه داشته باشند که مبادی ورودی عراق به تجهیزات پیشرفته کنترلی و بازرسی مجهز شده است و هرگونه کشف مواد ممنوعه، منجر به بازداشت، حبس طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین نقدی خواهد شد. همچنین امکانات زندان‌های عراق مناسب نبوده و فرد محکوم از بسیاری از خدمات اولیه بهداشتی و درمانی محروم خواهد ماند.»

وی در پایان از همه زائران خواست تا با رعایت قوانین و مقررات، از همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز خودداری کرده و تنها از مبادی قانونی و با مدارک کامل جهت شرکت در این مراسم معنوی اقدام نمایند تا سفری امن و بی‌دغدغه را تجربه کنند.