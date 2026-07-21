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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اشاره به تنوع اقلیمی کمنظیر و ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ محصول زراعی و باغی در این استان، از آمادگی کامل شبکه کارگزاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، حمید ابراهیمیزاده با اشاره به وضعیت اقلیمی و خاکی منحصربهفرد استان فارس گفت: برنامهریزی ما بر این اساس استوار است که سبد تغذیهای مزارع و باغات استان، شامل انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، به صورت کاملاً متوازن و متناسب با الگوی کشت هر منطقه، تأمین و در دسترس بهرهبرداران قرار گیرد تا هیچگونه خللی در روند تولید محصولات استراتژیک استان ایجاد نشود.
او با تأکید بر موجودی مطلوب انبارهای استان بیان کرد: هماکنون انواع کودهای کشاورزی در انبارهای راهبردی شرکت در سراسر استان ذخیره و موجود است و با رصد مستمر نیاز شهرستانها، فرآیند شارژ انبار کارگزاران به صورت پیوسته و بدون وقفه در حال انجام است تا کشاورزان عزیز با خیالی آسوده به فعالیتهای تولیدی خود بپردازند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت تأمین کود برای محصولات تابستانه استان گفت: محصولات تابستانه فارس شامل ذرت علوفهای، کنجد، پنبه، صیفیجات، هندوانه، خربزه و آفتابگردان، نقش بسزایی در سبد تولیدات کشاورزی استان و تأمین نیازهای غذایی و دامی کشور دارند.
ابراهیمیزاده ادامه داد : کودهای کشاورزی از مؤثرترین نهادهها برای افزایش کمیت و کیفیت این محصولات به شمار میروند و تغذیه بهموقع آنها در فصل تابستان، تأثیر مستقیمی بر تناژ و کیفیت محصول نهایی دارد.
او در پایان افزود: بخش عمدهای از کودهای یارانهای توزیعشده در استان فارس از تولیدات داخلی و بهویژه پتروشیمی شیراز تأمین میشود که این امر علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، به سرعت توزیع و تازگی نهادهها کمک شایانی میکند.
استان فارس به تنهایی میزبان چهار اقلیم اصلی شامل سردسیری، معتدل، گرم و خشک و گرم و مرطوب است و با برخورداری از خاکهای حاصلخیز و متنوع، ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ محصول زراعی و باغی را دارد.