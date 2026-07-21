رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاست بهزیستی عبور از نگهداری صرف و حرکت به سمت آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و ایجاد فرصت‌های پایدار برای بازگشت کودکان کار به زندگی عادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدجواد حسینی در بازدید اهالی رسانه، هنرمندان ورزش و هنر از پردیس توامندسازی «صبح رویش» سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی در حوزه کودکان کار را تشریح کرد و گفت: کودکان کار به دو گروه کودکان شاغل در محیط‌های کارگاهی و کودکان کار در موقعیت خیابان تقسیم می‌شوند و در حال حاضر تمرکز اصلی سازمان بر ساماندهی کودکان کار خیابانی و همچنین کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بهزیستی در سال‌های اخیر افزود: در گذشته، جمع‌آوری و نگهداری کودکان محور اصلی اقدامات بود، اما امروز این سیاست جای خود را به توانمندسازی داده است؛ رویکردی که با آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و فرصت‌آفرینی، زمینه استقلال و بازگشت این کودکان به زندگی عادی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی، مرکز «صبح رویش» را نمونه‌ای از اجرای این سیاست دانست و گفت: در این مرکز، کودکان پس از شناسایی، آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند، مهارت می‌آموزند و برای ورود به بازار کار و زندگی مستقل آماده می‌شوند. همچنین برای کودکانی که امکان حضور در مرکز را ندارند، خدمات آموزشی از طریق واحدهای سیار در محل فعالیت آنان ارائه می‌شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به کودکان در معرض آسیب گفت: به جای تمرکز بر کمبودها، باید ظرفیت‌ها و استعدادهای این کودکان را دید. با آموزش و حمایت مناسب، آنان نیز می‌توانند به افرادی توانمند و اثرگذار در جامعه تبدیل شوند.

وی از راه‌اندازی «مجتمع‌های شوق زندگی» و «پردیس‌های توانمندسازی» در کشور خبر داد و افزود: در این مراکز، آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال، تولید و عرضه محصولات در قالب یک زنجیره کامل دنبال می‌شود تا افراد به استقلال اقتصادی و اجتماعی برسند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه حمایت از کودکان گفت: تاکنون ۱۸ هزار کودک به خانواده‌های جایگزین، ۲۵ هزار کودک به خانواده‌های فرزندپذیر واگذار شده‌اند و حدود ۱۰ هزار کودک نیز در نزدیک به ۷۰۰ مرکز تحت پوشش بهزیستی نگهداری می‌شوند؛ کودکانی که علاوه بر دریافت خدمات حمایتی، در مسیر آموزش و توانمندسازی قرار دارند.

حسینی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های ساماندهی کودکان کار گفت: اگرچه آمارهای مختلفی از تعداد کودکان کار وجود دارد، اما اجرای برنامه‌های ساماندهی در سال‌های اخیر موجب کاهش محسوس حضور کودکان کار در خیابان‌های تهران شده است.



وی در پایان با تأکید بر لزوم بازطراحی مستمر برنامه‌های اجتماعی بر پایه «پژوهش در عمل» گفت در حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان به روش‌های ثابت اکتفا کرد و لازم است برنامه‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه به‌صورت مستمر ارزیابی و اصلاح شوند.