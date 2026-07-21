همایش ۳ ساله های حسینی با هدف آشنایی هرچه بیشتر کودکان با حادثه کربلا و تجلیل از مقام شامخ حضرت رقیه (س) و یادآوری رنج ها و دردهای آن حضرت در ۲۹ تیرماه ساعت ۱۶ برگزار شد.

همایش ۳ ساله های حسینی در مهدیه سریش آباد همایش ۳ ساله های حسینی در مهدیه سریش آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، همایش سه ساله‌های حسینی همزمان با پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در مهدیه سریش آباد با حضور جمعی از دختران ۳ تا ۱۰ ساله برگزار گردید سوگواری، مداحی در وصف مظلومیت شهادت حضرت رقیه (س) و بازسازی اسارت و شهادت حضرت رقیه در قالب نمایش، از دیگر برنامه‌های این همایش بود.