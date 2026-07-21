با دستور شهردار کرمان، شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه این شهر روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، همزمان با تعطیلی ادارات دولتی استان، به منظور ارائه خدمات و صدور پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۱۴۰۴، تعطیل نبوده و فعالیت خواهند کرد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان ،با دستور شهردار کرمان، تمامی پرسنل شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه این شهر روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در محل کار خود حضور خواهند داشت و مشمول تعطیلی ادارات نخواهند بود.

بر اساس اعلام شهرداری کرمان، این تصمیم با توجه به اینکه روز چهارشنبه آخرین فرصت صدور پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۱۴۰۴ است، اتخاذ شده تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

بر این اساس، شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه کرمان فردا فعال بوده و خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمانی و سایر امور شهری را به مراجعان ارائه خواهند کرد.