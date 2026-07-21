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منابع خبری از حملات توپخانهای رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ منابع لبنانی امروز سهشنبه از حملات شدید توپخانهای رژیم صهیونیستی به ارتفاعات راهبردی علیالطاهر در جنوب لبنان خبر دادند.
این حملات در ادامه تنشهای نظامی و نقض مکرر آتشبس توسط نظامیان رژیم صهیونیستی صورت میگیرد.
ارتفاعات علیالطاهر که در نزدیکی شهر نبطیه واقع شده، بارها هدف حملات توپخانهای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک و تسلط بر مناطق وسیعی از جنوب لبنان، از اهمیت نظامی ویژهای برخوردار است.
منابع لبنانی همچنین از وقوع انفجارهای متوالی در شهرک کونین، واقع در منطقه بنتجبیل در جنوب لبنان، در ادامه حملات رژیم صهیونیستی خبر دادند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس تاکنون، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به ۴ هزار و ۳۲۸ شهید و تعداد زخمیها به ۱۲ هزار و ۲۳۰ تن رسیده است.