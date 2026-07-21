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اصفهان در روزهای پیش رو کمی خنکتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد، گفت: ایستگاه هرند در شرق اصفهان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.
مینا معتمدی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: آسمان استان تا اوایل هفته آینده، صاف، در ساعات عصر و شب قسمتی ابری پیشبینی میشود.
معتمدی ادامه داد: وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود و در نواحی شرقی و شمالی احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
وی گفت: از امروز، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.