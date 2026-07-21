به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: ایستگاه هرند در شرق اصفهان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

مینا معتمدی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: آسمان استان تا اوایل هفته آینده، صاف، در ساعات عصر و شب قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی ادامه داد: وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود و در نواحی شرقی و شمالی احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی گفت: از امروز، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.