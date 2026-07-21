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تاکید بر جهاد صرفه جویی در اجتماعات شبانه مردم

مردم در اجتماعات شبانه علاوه بر نشان دادن اتحاد ایرانیان به جهان بر جهاد صرفه جویی هم تاکید دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۱۷:۲۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، صرفه‌جویی
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