پخش زنده
امروز: -
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۳۱ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال تسهیلات توسط مدیریت و شعب این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانپور معماریان با اشاره به نقش راهبردی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی اظهار کرد: پرداخت ۳۱ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال تسهیلات توسط مدیریت و شعب این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه گامی موثر در حمایت از تولید، اشتغال، امنیت غذایی و تحقق سیاستهای توسعهای دولت در استان است.
وی افزود: این میزان پرداخت، بیانگر عزم جدی بانک در حمایت از فعالان بخش کشاورزی و سایر بخشهای مولد اقتصادی استان است.
معماریان بیان داشت: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی و توسعهای این بخش، همواره تلاش کرده است با تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز بهرهبرداران، زمینه استمرار تولید، افزایش بهرهوری، توسعه سرمایهگذاری و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم کند.
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اجرای طرحهای توسعهای، مکانیزاسیون کشاورزی، دامپروری، آبزیپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، باغداری، زراعت و همچنین پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در حوزههای مختلف اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: تحقق این عملکرد مطلوب، حاصل همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی همکاران بانک در سراسر استان است که با رویکردی جهادی، خدمات مالی و اعتباری را در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان واجد شرایط ارائه کردهاند.
معماریان تاکید کرد: بانک کشاورزی در سال جاری، با تداوم حمایتهای اعتباری، تسهیل دسترسی بهرهبرداران به منابع مالی و تامین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی، همچنان در کنار کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان خواهد بود و از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف توسعهای و تقویت امنیت غذایی کشور دریغ نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش پرداخت هدفمند و بهموقع تسهیلات، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، نقش مهمی در حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش تولید محصولات کشاورزی و پایداری چرخه تولید در استان ایفا میکند و بانک کشاورزی با درک این مسئولیت مهم، حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.