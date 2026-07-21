هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس برای برگزاری و اداره جلسات مجلس شورای اسلامی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جلسه‌ای به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضای هیئت عالی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری به عنوان نماینده رئیس جمهور، به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی، درباره سازوکار برگزاری و اداره جلسات مجلس شورای اسلامی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور پرداخت.

در این جلسه پس از ارائه نظرات «کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع» و «دفتر هیئت عالی نظارت» و استماع توضیحات نماینده قوه مقننه، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به تبادل نظر پرداختند و در نهایت مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

مصوبه اصلاحی مجلس در ماده اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند که «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه، مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.»

بر اساس این مصوبه، «هیئت رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایند‌های قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سخت افزاری و نرم افزاری و امنیت شبکه فراهم نماید. ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکان پذیر است.»

در ابتدای این جلسه کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، با درود و صلوات بر روح مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از مقام والای شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به ویژه شهدای والامقام مجمع تشخیص در این دو حماسه بزرگ تجلیل کرد.

وی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی مردم و مسئولان در جریان این دو جنگ اظهار داشت: مجمع تشخیص در جنگ ۱۲ روزه، شهید سرافراز سردار باقری را از دست داد و در جنگ رمضان نیز شهدای گرانقدری همچون شهید لاریجانی، شهید خرازی، شهید امیر موسوی و شهید دریاسالار شمخانی به کاروان شهیدان پیوستند و نام خود را در تاریخ افتخارات این کشور جاودانه ساختند.