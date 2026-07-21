شهردار تبریز گفت: عملیات مرمت و تجهیز تالار فرش شهرداری در مراحل پایانی قرار دارد و این مجموعه تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری و بازدید عموم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در بازدید از تالار فرش عمارت ساعت اظهار کرد: توجه به میراث فرهنگی، حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی از اولویت‌های مدیریت شهری تبریز است و در همین راستا اقدامات گسترده‌ای در حوزه تملک، مرمت و بازآفرینی هویت شهری انجام شده است.

وی افزود: مرمت و تجهیز تالار فرش عمارت ساعت نیز در همین راستا اجرا شده و با هدف حفظ اصولی فرش‌های نفیس و ارتقای شرایط نمایش آنها به مراحل پایانی رسیده است.

شهردار تبریز با اشاره به وضعیت پیشین این مجموعه گفت: فرش‌های تالار بیش از ۲۰ سال بر روی سازه‌های فلزی غیراستاندارد نگهداری و نمایش داده می‌شدند اما اکنون تمامی این سازه‌ها جمع‌آوری شده و کفپوش‌های مشبک استاندارد جایگزین آنها شده است تا جریان هوا در میان فرش‌ها برقرار باشد و شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از این آثار فراهم شود.

هوشیار با بیان اینکه برای مرمت و تجهیز تالار فرش ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است تصریح کرد: این اعتبار صرف اجرای عملیات مرمتی، نقاشی دیوارها، خرید تجهیزات و آماده‌سازی فضای نمایش شده است.

وی با اشاره به زمان افتتاح این طرح گفت: عملیات مرمت و تجهیز تالار فرش تا یک ماه آینده توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز اجرا و به پایان می‌رسد و موزه فرش عمارت ساعت برای بازدید عموم بازگشایی خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین از ثبت ملی فرش‌های نفیس این مجموعه خبر داد و افزود: ۹ تخته فرش ارزشمند با قدمت حدود ۸۵ سال در مراحل پایانی ثبت ملی قرار دارند که این اقدام با همکاری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در حال انجام است.

وی درباره نحوه نمایش آثار نیز گفت: پس از آماده‌سازی کامل تالار، بازدیدکنندگان از هفت جهت امکان مشاهده فرش‌ها را خواهند داشت و نحوه جانمایی و نمایش آثار نیز بر اساس نظر کارشناسان اداره‌ کل میراث فرهنگی و متخصصان حوزه فرش انجام می‌شود.

هوشیار خاطرنشان کرد: عملیات غبارروبی و پاک‌سازی فرش‌های عمارت ساعت حدود دو ماه به طول انجامید که این موضوع یکی از دلایل زمان‌بر شدن اجرای طرح مرمت و تجهیز تالار فرش بوده است.