اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان اجرای بیش از ۴ همت طرح قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان عصر امروز در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گیلان گفت: از سال گذشته تاکنون، طرح‌های متعددی در حوزه راه‌های روستایی، آبرسانی و احداث ابنیه عمومی در مناطق محروم و صعب‌العبور استان آغاز شده که بخش قابل توجهی از آنها اکنون در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

هادی حق شناس با اشاره به اجرای ۷۰ پروژه راه روستایی به طول ۱۶۰ کیلومتر، ابنیه‌های عام المنفعه و ۳۴۰ طرح آبرسانی در سطح استان با ۶۷ هزار خانوار بهره بردار، افزود: تاکنون ۳۳ طرح آبرسانی به بهره‌برداری رسیده و سایر طرح‌ها نیز با سرعت در حال اجرا است.

وی مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در سال گذشته و سال جاری را بیش از چهار همت اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری، در مقایسه با مجموع اعتبارات طرح‌های عمرانی استان که سال گذشته حدود یک‌ونیم همت بود، نشان‌دهنده نقش مؤثر ارتش جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیرساخت‌های گیلان است.

استاندار گیلان هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی طرح‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی و محدودیت اجرای عملیات عمرانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، ضروری است طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند، با سرعت بیشتری تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

حق شناس با تأکید بر آمادگی استانداری گیلان برای پشتیبانی از طرح‌های اولویت‌دار تصریح کرد: بر اساس تصمیمات این نشست، طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند، در صورت نیاز از محل اعتبارات استانی و شهرستانی نیز حمایت خواهند شد تا در کنار منابع قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی با قدردانی از توجه امیرسرتیپ خلبان ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان استانداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها، کاهش محرومیت و ارتقای سطح خدمات در مناطق کمتر برخوردار استان خواهد بود.