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افتتاح پروژه‌های عمرانی و توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی

صبح امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۲ پروژه عمرانی و توسعه خدمات درمانی در ۵ استان به صورت وبیناری و همزمان افتتاح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت این طرح‌ها با هدف کمک به شهرستان‌های کمتر برخوردار به بهره برداری رسیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۱۷:۱۸
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برچسب ها: وزیر کار ، افتتاح پروژه ، تامین اجتماعی
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