صبح امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۲ پروژه عمرانی و توسعه خدمات درمانی در ۵ استان به صورت وبیناری و همزمان افتتاح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت این طرح‌ها با هدف کمک به شهرستان‌های کمتر برخوردار به بهره برداری رسیده است.