به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان در نشست شورای کشاورزی خوزستان گفت: تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۶۰ درصد مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

جهانپور معماریان افزود: تاکنون حدود ۶ میلیون تن گندم به صورت تضمینی در کشور خریداری شده که نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، معادل ۲۳ درصد این میزان، مربوط به خوزستان است.

وی گفت: مجموع مطالبات گندم‌کاران کشور ۹۳ هزار میلیارد تومان است که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن به گندم‌کاران خوزستان اختصاص دارد و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان با تشریح روند پرداخت‌ها ادامه داد: کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل داده‌اند، ۷۲ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. این میزان برای تحویل‌دهندگان محصول از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، ۵۷ درصد و برای تحویل‌دهندگان ۲۱ تا ۲۵ خرداد، ۳۸ درصد بوده است.

معماریان تأکید کرد: بانک کشاورزی پس از تأمین اعتبار، بدون وقفه مطالبات را به حساب کشاورزان واریز می‌کند و از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۴۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش کشاورزی خوزستان تزریق شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم بوده است.