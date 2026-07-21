به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: هشدار ما نسبت به روند افزایشی این حوادث است و بر ضرورت ایمن‌سازی استخر‌های ذخیره آب و رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و کشاورزان تأکید می کنم.

دکتر محمدرضا مرادقلی افزود: عصر روز گذشته در پی اعلام گزارش غرق‌ شدگی یک بانوی حدود ۴۰ ساله در استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در محدوده روستای قره‌باغ، کارشناسان عملیاتی پایگاه اورژانس نصرآباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، اما به دلیل سپری شدن زمان طولانی از وقوع حادثه، بررسی‌ها نشان داد این فرد پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی جان خود را از دست داده است.

وی با اشاره به آمار حوادث غرق‌شدگی در امسال ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ مورد غرق‌ شدگی در شهرستان نیشابور ثبت شده که ۷ مورد آن منجر به فوت، ۲ مورد با اقدامات درمانی اورژانس به مراکز درمانی منتقل و ۳ مورد نیز به صورت سرپایی در محل درمان شده‌اند.

وی بیان کرد: در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳ مورد فوت ناشی از غرق‌شدگی ثبت شده بود، افزایش آمار جان‌باختگان به ۷ نفر در امسال را زنگ خطری جدی است و خواستار توجه فوری به ایمن‌سازی استخر‌های کشاورزی هستیم.

دکتر مرادقلی با تأکید بر اینکه استخر‌های کشاورزی فاقد حفاظ، فنس‌کشی و علائم هشداردهنده می‌توانند به تله‌های مرگ تبدیل شوند،گفت: از مالکان اراضی کشاورزی می خواهم نسبت به ایمن‌سازی کامل این استخر‌ها اقدام کنند و همچنین از شهروندان می خواهم از نزدیک شدن به حاشیه استخر‌های کشاورزی، به‌ویژه به دلیل عمق زیاد، گل‌ولای کف و دیواره‌های لغزنده، به‌طور جدی خودداری کنند.