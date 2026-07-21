معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرد که به دنبال افزایش دمای هوا، تداوم موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و حفظ سلامت عمومی، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی استان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه تعطیل خواهند بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،بر اساس اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان و در پی تصمیم کارگروه انرژی، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی استان کرمان در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.

در این اطلاعیه آمده است: این تصمیم با توجه به افزایش دمای هوا، تداوم موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و همچنین حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی، همچنین شعب منتخب بانک‌ها و بیمه‌ها از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق برنامه اعلامی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.