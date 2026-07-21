به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان گفت: همه ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مجرمان سایبری و سودجویان با سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم، اقدام به انتشار اخبار جعلی، پیامک‌های فریبنده، لینک‌های آلوده و تبلیغات کاذب در زمینه ثبت‌نام، اسکان، حمل‌ونقل و خدمات سفر می‌کنند که لازم است زائران با هوشیاری کامل از مراجعه به درگاه‌ها و کانال‌های غیررسمی خودداری نمایند.

سرهنگ حسن غفاری افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و به‌موقع یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برگزاری باشکوه و ایمن مراسم اربعین است و پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی رسمی، تلاش می‌کند، آخرین اخبار، هشدار‌ها و توصیه‌های انتظامی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در آرامش‌بخشی به افکار عمومی گفت: رسانه‌های مسوول و حرفه‌ای، بازوی توانمند پلیس در مقابله با شایعات و عملیات روانی دشمن هستند و انتشار اخبار تأییدنشده می‌تواند موجب سردرگمی زائران و اخلال در روند خدمت‌رسانی شود.

سرهنگ غفاری از زائران خواست پیش از سفر، از اعتبار گذرنامه، مدارک هویتی و ثبت صحیح اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند و خدمات مورد نیاز را تنها از طریق سامانه‌ها و مراجع رسمی دریافت کنند.

وی همچنین با اشاره به آمادگی کامل مجموعه انتظامی استان اصفهان برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: پلیس در تمامی حوزه‌ها از جمله راهور، پلیس راه، پلیس فتا، گذرنامه، امنیت عمومی و مراکز فوریت‌های پلیسی با تمام توان در کنار زائران است، تا سفر معنوی اربعین در فضایی امن، آرام و همراه با نظم و امنیت برگزار شود.