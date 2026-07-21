نساجی برای حضور در لیگ برتر با مجتبی حسینی به توافق رسید
باشگاه نساجی مازندران پس از جدایی رضا عنایتی، برای هدایت این تیم در لیگ برتر فوتبال با سید مجتبی حسینی به توافق نهایی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، باشگاه نساجی مازندران که فصل گذشته با هدایت رضا عنایتی موفق به صعود به لیگ برتر فوتبال کشور شد، پس از اعلام پایان همکاری عنایتی با این باشگاه، سرانجام جانشین او را معرفی کرد. بر این اساس، سید مجتبی حسینی، سرمربی سه فصل اخیر آلومینیوم اراک، به عنوان سرمربی جدید قهرمان لیگ یک انتخاب شد.
حسینی که طی سالیان اخیر هدایت تیمهای آلومینیوم اراک، پیکان، نفت مسجدسلیمان، ذوبآهن و گل ریحان البرز را برعهده داشته، پس از سه سال حضور در اراک، با فسخ قرارداد خود با باشگاه آلومینیوم، راهی قائمشهر شد تا هدایت نساجی را در لیگ برتر برعهده بگیرد.
تکرار یک الگو؛ از اراک تا قائمشهر
جالب اینکه این دومین بار در سه سال اخیر است که نساجی سرمربی خود را از باشگاه آلومینیوم اراک جذب میکند. سه سال قبل، سید مهدی رحمتی نیز با ترک نیمکت آلومینیوم، هدایت نساجی را برعهده گرفته بود و حالا تاریخ دوباره تکرار شده است.
باشگاه نساجی مازندران که چهار روز قبل آخرین بازی فصل در لیگ دسته اول را در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار کرد و جشن قهرمانی گرفت، روز گذشته با اعلام رسمی پایان همکاری رضا عنایتی، بلافاصله گزینههای متعددی را برای جانشینی او مدنظر قرار داد که در نهایت به مجتبی حسینی رسید.
حسینی؛ گزینهای با سابقه و قابلاعتماد
مجتبی حسینی در دوران مربیگری خود، سابقه هدایت تیمهای مختلفی را در کارنامه دارد و توانسته با آلومینیوم اراک نیز نتایج قابلقبولی کسب کند. او در سه فصل حضور در اراک، تیمش را به تثبیت در لیگ برتر رساند و حالا با چالشی تازه در نساجی مواجه است؛ حفظ تیم در لیگ برتر و ساختن تیمی که بتواند در بالاترین سطح فوتبال ایران حرفی برای گفتن داشته باشد.
مذاکرات باشگاه نساجی مازندران با مجتبی حسینی نتیجه مثبتی داشته و پس از توافقهای نهایی، احتمالاً تا ساعات آینده خبر امضای قرارداد بین طرفین نیز منتشر خواهد شد. حسینی با توجه به شناختی که از فوتبال ایران و لیگ برتر دارد، میتواند گزینه مناسبی برای هدایت نساجی در فصل پیشرو باشد.
نساجی در آستانه فصل جدید
نساجی مازندران در فصل گذشته با هدایت رضا عنایتی، عملکرد قابلقبولی در لیگ یک داشت و توانست با قهرمانی در این رقابتها، جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند. حالا با حضور مجتبی حسینی، این تیم خود را برای حضور در سطح اول فوتبال کشور آماده میکند. انتظار میرود حسینی با توجه به سابقه خود در لیگ برتر، بتواند تیمی منسجم و رقابتی در قائمشهر بسازد و هواداران نساجی را در فصل جدید شاد کند.