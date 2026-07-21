سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از اجرای عملیات دوره‌ای پاکسازی و علف‌زدایی در عرصه محوطه میراث جهانی چغازنبیل خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف حفاظت از سازه‌ی خشتی، کنترل عوامل آسیب‌رسان زیستی و کاهش خطرات ناشی از خشک شدن پوشش‌های گیاهی در فصل گرم سال در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی عالیپور با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از آثار تاریخی گفت : با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، خشک شدن گیاهان خودرو در فصل تابستان می‌تواند علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در منظر تاریخی محوطه، خطر بروز آتش‌سوزی و آسیب به سازه‌های ارزشمند خشتی را افزایش دهد که از این‌رو، عملیات پاکسازی و علف‌زدایی به‌صورت دوره‌ای و با رعایت کامل اصول حفاظتی در حال اجراست.

سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه افزود: این عملیات به‌صورت دستی انجام می‌شود تا ضمن حذف پوشش‌های گیاهی خشک و عوامل خطرزا، کمترین میزان مداخله در عرصه تاریخی صورت گیرد و آسیبی به لایه‌های باستان‌شناسی و ساختار‌های ارزشمند محوطه وارد نشود.

وی با بیان این‌که پوشش‌های گیاهی کنترل‌نشده می‌توانند با نفوذ ریشه در سازه‌های خشتی و لایه‌های تاریخی موجب آسیب‌های تدریجی شوند، گفت : مدیریت و کنترل مستمر پوشش گیاهی یکی از برنامه‌های دائمی این پایگاه در راستای حفاظت پیشگیرانه از این اثر ثبت جهانی است.

عالیپور تأکید کرد: حفاظت از میراث جهانی فقط به اجرای طرح‌های مرمتی محدود نمی‌شود، بلکه اقدامات مستمر نگهداری، پایش و پیشگیری از آسیب‌ها، نقش مهمی در حفظ اصالت، یکپارچگی و پایداری آثار تاریخی ایفا می‌کند. اجرای این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای شرایط حفاظتی محوطه، زمینه مناسب‌تری برای حضور گردشگران و معرفی شایسته این میراث ارزشمند جهانی فراهم می‌ کند .