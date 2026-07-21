برگزاری دومین اجلاسیه شهدای شهرستان بانه برگزاری دومین اجلاسیه شهدای شهرستان بانه برگزاری دومین اجلاسیه شهدای شهرستان بانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این اجلاسیه سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با اشاره به رشادت و از خود گذشتگی مردمان این دیار گفت: مردم استان کردستان به ویژه شهرستان بانه همواره حامی و پشتیبان انقلاب بوده‌اند و خواهند بود.

سردار رضایی در ادامه با اشاره به دشمنی دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای افزود، اتحاد و همراهی مردم جرائت هیچ اقدامی را به آنها نخواهد داد و مهمترین اهداف این اجلاسیه نیز در کنار گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ناامید کردن دشمنان بوده است.

در پایان این اجلاسیه از سردیس شهیدان والامقام و سه کتاب چاوکانم، دوائین خونی سولتان و خورشید از بانه طلوع کرد رونمایی شد.