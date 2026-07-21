به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در پی عرضه ۲۰۰ هزار مترمکعب پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب تهران از مبدأ شهرک قدس، ۳۰ هزار مترمکعب از حجم عرضه‌شده مورد معامله قرار گرفت.

ارزش این معامله بیش از ۱۹ میلیارد ریال و قیمت معامله‌شده به ازای هر مترمکعب پساب ۶۵۵ هزار و ۱۹۴ ریال بوده است.

ثبت نخستین معامله پساب در سال ۱۴۰۵، گامی دیگر در مسیر توسعه بازار آب‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس انرژی ایران برای ایجاد بستر شفاف، رقابتی و نظام‌مند در معاملات این حوزه به شمار می‌رود.