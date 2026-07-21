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در معاملات روز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، نخستین معامله پساب در سال جاری با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در پی عرضه ۲۰۰ هزار مترمکعب پساب تصفیهخانه فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب تهران از مبدأ شهرک قدس، ۳۰ هزار مترمکعب از حجم عرضهشده مورد معامله قرار گرفت.
ارزش این معامله بیش از ۱۹ میلیارد ریال و قیمت معاملهشده به ازای هر مترمکعب پساب ۶۵۵ هزار و ۱۹۴ ریال بوده است.
ثبت نخستین معامله پساب در سال ۱۴۰۵، گامی دیگر در مسیر توسعه بازار آبهای نامتعارف و بهرهگیری از ظرفیتهای بورس انرژی ایران برای ایجاد بستر شفاف، رقابتی و نظاممند در معاملات این حوزه به شمار میرود.